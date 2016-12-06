MHP MYK üyesi: Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi





MHP MYK üyesi Erdem Karakoç 15 Temmuz'u anlattığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili akıl almaz sözler sarf etti. Karakoç "Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi" dedi.





MİRAÇ HADİSESİ





Miraç hadisesi Hz. Muhammed'in Mekke’de Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan yedi kat semayı aşıp Allah’ın huzuruna yükseldiğinin anlatıldığı olaydır. Bu olay, Kuran'da İsra Süresi'nde de şu ayetle anlatılır: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.”