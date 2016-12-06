Samanyolu Haber /Gündem / Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi! /06 Aralık 2016 21:27

Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi!

MHP MYK üyesi Erdem Karakoç'un bir toplantıda 15 Temmuz gecesini anlatırken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan için "Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi" dediği ortaya çıktı.

"Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi!"

MHP MYK üyesi: Cumhurbaşkanımız Mirac'a çıkarcasına gökteydi

MHP MYK üyesi Erdem Karakoç 15 Temmuz'u anlattığı bir toplantıda Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili akıl almaz sözler sarf etti. Karakoç "Cumhurbaşkanımız miraca çıkarcasına gökteydi" dedi. 

MİRAÇ HADİSESİ

Miraç hadisesi Hz. Muhammed'in Mekke’de Mescid-i Haramdan Mescid-i Aksa’ya, oradan yedi kat semayı aşıp Allah’ın huzuruna yükseldiğinin anlatıldığı olaydır. Bu olay, Kuran'da İsra Süresi'nde de şu ayetle anlatılır: “Bir kısım ayetlerimizi kendisine göstermek için, kulunu bir gece Mescid-i Haram’dan, çevresini bereketlendirdiğimiz el-Mescidül-Aksa’ya (yeryüzüne en uzak olan mescide) götüren O Allah her türlü noksanlıktan yücedir. Gerçekten O, işitendir görendir.”
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