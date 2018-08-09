Cumhurbaşkanı yardımcısı Ordu'daki selle ilgili medyayı suçladı

Sel felaketinin yaşandığı Ordu'da son duruma ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir can kaybı olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde. 66 konut, 264 işyeri ve 60 araç zarar gördü" dedi.





Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, sel felaketinin yaşandığı Ordu'da açıklama yaptı. Son durum hakkında bilgi veren Oktay, şunları söyledi:





"Bir can kaybımız olmadı. Hasarın boyutu da medyadaki algı boyutundan daha alt seviyelerde. Devletin tüm birimleri iş başında. 66 konut, 264 iş yeri ve 60 araç zarar gördü. Mağdur olan herhangi bir vatandaşımız bulunmamaktadır. Cumhurbaşkanımız yakınen takip ediyor."





"İklim değişiyor, Türkiye de bu payı alıyor" diyen Oktay, "Bir zihinsel dönüşüme ihtiyacımız var. Dere yataklarına gerek konut, gerek iş yeri yapımıyla alakalı bundan sonrasında çok daha hassas olmamız gereken bir döneme giriyoruz. Afet olduktan sonra değil, olmadan tedbirleri almak zorundayız" ifadesini kullandı.