Özel sektörün borcu 9 günde 100 milyar TL arttı

Türk Lirası'nın değer kaybı, hızlanarak devam ediyor. Dolar/TL kuru 5,42 seviyesini aşarak yeni rekor düzeyine ulaştı.





ÖZEL SEKTÖRÜN DIŞ BORCU 9 GÜNDE 100 MİLYAR TL ARTTI





Merkez Bankası'nın açıkladığı verilere göre banka dışı firmaların net döviz açık pozisyonu Mayıs ayında 217,3 milyar dolar seviyesindeydi.





Pastör Brunson krizi ise 26 Temmuz'da ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence'in yaptığı konuşmada "Pastör Brunson'ı hemen serbest bırakın ya da sonuçlarını katlanmaya hazır olun" demesiyle başlamıştı.





BBC Türkçe'nin haberine göre Pence'in açıklaması öncesinde Dolar/TL kuru 4,77 seviyesindeydi. Yani Türk şirketlerinin net döviz açığı o günün kuruyla TL cinsinden 1 trilyon 36 milyar TL seviyesindeydi.





Bugün ise Dolar/TL 5,42'yi aşmış durumda. Yani döviz açık pozisyonu TL bazında 1 trilyon 127 milyar TL'ye ulaşmış durumda.





Toplamda 9 işlem günü içerisinde Türk şirketlerinin üzerindeki dış borç yükü TL bazında 100 milyar TL'den fazla artmış oldu.