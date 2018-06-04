'Cumhur İttifakı yüzde 44’ün altına düştü, İnce ile Erdoğan başa baş'

Erdoğan ve İnce kalırsa, Erdoğan yüzde 42.2, İnce yüzde 41.9 ile başlıyor. Erdoğan- İnce finalinde kararsızlar 9.4; oy vermem diyenlerse 6.5.

Kararsızlar dağıtıldığında ne oluyor?

Matematiksel olarak yüzde 51,52 gibi bir oyla Tayyip Erdoğan çıkıyor. Ancak kararsızları dağıtamayız. Sağlıklı olmaz.

Neden?

HDP seçmeninin ne yapacağını bilmiyoruz. Ayrıca 24 Haziran akşamı Meclis'te hiçbir ittifakın çoğunluğu alamadığını görüyoruz. Bu durumun seçmen üzerinde ikinci tur için nasıl bir psikoloji yaratacağını da kestiremiyoruz.

Bu konuda şaşırtıcı sonuçlar alıyoruz… Örneğin, CHP'nin bir adayı olarak Muharrem İnce'nin Güneydoğu bölgesinden çok ciddi bir oy almasını bekliyoruz.CHP'nin yaptırdığı anketlere göre Erdoğan'ın karşısında İnce, İYİ Parti'nin anketlerine göreyse Erdoğan karşısında Akşener ikinci tura kalıyor. Sizde ne çıktı?

Bizim sonuçlarımıza göre ilk turda Tayyip Erdoğan 42.2, Muharrem İnce 24.6, Meral Akşener 16.9, Selahattin Demirtaş, 12.3 Temel Karamollaoğlu 3.8, Doğu Perinçek de 0.2 oy alıyor.





İkinci turda nasıl bir dağılım var?



