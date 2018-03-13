Samanyolu Haber /Gündem / Çorum'da otobüs kazası: 10 ölü, 18 yaralı /13 Mart 2018 10:11

Çorum'da otobüs kazası: 10 ölü, 18 yaralı

Çorum'da bir otobüs TIR'a arkadan çarptı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.

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Tokat'tan İstanbul'a giden bir yolcu otobüsü, Çorum'un Osmancık-Kargı karayolunun 30. kilometresinde Ardıç mevkisinde bir TIR'a arkadan çarptı. Olayda ilk belirlemelere göre 10 kişi öldü, 18 kişi de yaralandı.
Kaza sonrası yangın çıkan otobüse itfaiye ekipleri müdahale etti.

Çorum Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul-Samsun D100 kara yolunda saat 05.35 sıralarında Tosya-Osmancık istikametine doğru yolun emniyet şeridine park etmiş haldeki tıra yolcu otobüsünün arkadan çarpması sonucu ölümlü, yaralamalı ve maddi hasarlı trafik kazası meydana gelmiştir. Olayla ilgili adli soruşturma devam etmekte olup soruşturmanın tamamlanmasına müteakiben diğer gelişmeler paylaşılacaktır."
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