Samanyolu Haber /Gündem / Avukatlarına güvendiler mağdur oldular... /13 Mart 2018 02:06

Avukatlarına güvendiler mağdur oldular...

AKP'nin OHAL ile mağdur ettiği binlerce kişi bir de Baroların verdiği Avukatlar aracılığı ile mağdur oluyor ...

SHABER3.COM

AKP,  OHAL ve KHK ile binlerce kişiyi sorgusuz sualsiz tutukladı. Çoğu savunma yapacak avukat bulamayan mağdurları bir de Baronun verdiği avukatlar mağdur ediyor... 

İşte yüzlerce mağdurdan biri Yeni Asya gazetesine mektup gönderen mağdur öğretmen yaşadıklarını anlattı. 

İşte ismi saklı öğretmenin yaşadıkları 



Öncelikle saygılarımı sunarım,
Ben ve eşim ihraç iki öğretmeniz. Eşim geçtiğimiz Şubat ayında tutuklandı. Eylül ayında ise, 6/3 ay vererek serbest bıraktılar ancak Baro’nun bize vermiş olduğu avukat sonuca itiraz etmediği için eşim 27 Eylül’de cezası kesinleştiği için yeniden cezaevine girdi. Yapmış olduğumuz itirazlar maalesef kabul edilmedi ve eşim hiçbir suçu yokken özgürlüğünden, ailesinden ve suçsuzluğunu kanıtlama imkânından oldu.  Ne yapacağımızı bilemiyoruz şu an. Eğer bu mağduriyet düzeltilmezse 3 yıl hiç bir suçu, günahı yokken cezaevinde kalmak zorunda. Nasıl bir hukuk sistemidir ki avukatın hatasını size çektiriyorlar. Bizim sesimiz olursanız çok mutlu oluruz. Teşekkürler.
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