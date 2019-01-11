Samanyolu Haber /Spor / Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza /11 Ocak 2019 16:55

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Dakar rallisinde yaşanan kaza yarışmaya damgasını vurdu

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

 2019 Dakar Rallisinin Peru'daki 2. etabında ilginç bir kaza yaşandı
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Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

Çöl ortasındaki rallide ilginç kaza

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