Trump’ın Avukatı Michael Cohen Kongre’de ifade verecek









Konuyla ilgili açıklama Cohen tarafından yapılırken, oturumun Temsilciler Meclisi’nin takviminde yer aldığı görüldü.





Cohen, Kongre karşısında ifade vereceğini söylediği açıklamasında ‘‘Geçen olayları tam ve inandırıcı şekilde aktarabilmem için bana fırsat sunulmasını sabırsızlıkla bekliyorum’’ ifadelerini kullandı.





Cohen, 2016 başkanlık seçim kampanyası sırasında Donald Trump’la ilişkiye girdiğini iddia eden iki kadına yasa dışı şekilde sus payı ödediği yolundaki suçlamayla Aralık ayında üç yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Cohen bunun yanı sıra Kongre’ye Rusya’da yapılması önerilen Trump Tower projesiyle ilgili yalan söylemekten de suçlu bulunmuştu.





Trump: "Manafort’un Rus İş Ortağıyla Bilgi Paylaştığını Bilmiyordum"





Başkan Donald Trump, 2016 seçimlerinde kampanyasını kısa bir süre yöneten Paul Manafort’un Rusya bağlantılı iş ortaklarıyla anket sonuçlarını paylaştığından haberi olmadığını söyledi. Savcılar, Manafort’un Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğundan şüphelenilen şirketlerle anket sonuçlarını paylaştığı iddia ediliyor.





Beyaz Saray’da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, “Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum” dedi.





“ABD’ye karşı komplo kurmakla” suçlanan ve suçunu itiraf eden Manafort, Özel Savcı Robert Mueller’ın Rusya’nın 2016 başkanlık seçimine müdahalesini ve Trump kampanyasıyla gizli anlaşma yaptığı iddiasını inceleyen soruşturma kapsamında işbirliği yapmıştı.





Ancak savcılar Manafort’u yalan söylemekle suçluyor. Bu durum işbirliği karşısında cezasının azaltılmasını bekleyen Manafort için işleri daha karmaşık hale getiriyor.





Salı günü Manafort’un savunma avukatları yanlışlıkla Mueller’ın suçlamalarını mahkemede açıkladı. Bunlar arasında Manafort’un





anket verilerini ve başka bilgileri eski iş ortağı Konstantin Kilimnik ile paylaştığı iddiası da var. Savcılar Kilimnik’in Rus istihbaratıyla bağlantılı olduğunu söylüyor.





Mueller’ın ekibi Kilimnik’i ayrıca adaleti engellemek için komplo kurmak ve adaleti engellemekle suçluyor.





Trump ise Rusya ile kampanyası arasında gizli bir anlaşma olduğu iddialarını her seferinde reddediyor ve Mueller’ın süregelen soruşturmasından “cadı avı” olarak söz ediyor. Moskova da seçimlere müdahale ettiği iddialarını kabul etmiyor.





Trump, özel savcının son raporunun kamuoyuna açıklanmasını isteyip istemediği sorulduğundaysa “Ne olursa olsun Ruslarla işbirliği olmadı. Göreceğiz” dedi.