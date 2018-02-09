Çok sayıda bürokrat görevinden alındı

Buna göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Besim Şişman ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müşaviri Tülay Akyüz'ün başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alınması uygun görüldü.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 1. Hukuk Müşaviri Yaşar Güçlü, Et ve Süt Kurumu (ESK) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ethem Kalın, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Salih Başparmak, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdür Yardımcısı ve Yönetim Kurulu Üyesi Sadi Demirci de başka bir göreve atanmak üzere bu görevlerinden alındı.



