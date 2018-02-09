Yazarı dolandırıcılıktan tutuklanan Havuz gazetesi herkesi tehdit etti...

Kendilerini MİT mensubu gibi tanıtıp iş insanlarına yönelik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana TRT programcısı ve Milat yazarı Erdal Şimşek geçen günlerde tutuklandı.

Milat gazetesi de bugün yayımlanan sayısındaki başyazıda şunlar yazıldı:





“Yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili gazetemize bile bilgilendirme yapılmamışken, gayri milli bir odağın köpürttüğü iddialara, kendi mahallemizden de birilerinin fitne ateşi taşıması bizleri üzmüştür.





Milat Medya Grubu olarak ilk günden ilan ettiğimiz gibi biz ‘İslamcı’ değil, MÜSLÜMANIZ. Müslüman olmak canınızı acıtsa da Hakk’ı savunmaktır, savunabilmektir.





Canınızı acıtsa da, Sırf ‘bizdendir’ diye yanlış yapan bir kişiyi savunmayız.





Suçu ve hatası neyse onu yazabilmektir erdemli olan.