Samanyolu Haber /Gündem / Yazarı dolandırıcılıktan tutuklanan Havuz gazetesi herkesi tehdit etti... /09 Şubat 2018 10:09

Yazarı dolandırıcılıktan tutuklanan Havuz gazetesi herkesi tehdit etti...

Kendini MİT ajanı gibi tanıtıp insanlara şantaj yaparak dolandırıcılık yaptığı belirtilen TRT programrancısı ve Milat yazarı Erdal Şimşek için gazetesinden bir açıklama geldi. Gazete, "Gazetemizin ‘dolandırıcılık’ gibi ağır bir ithamla isminin zikredilmesi tek kelimeyle şerefsizliktir" dedi.

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Kendilerini MİT mensubu gibi tanıtıp iş insanlarına yönelik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana TRT programcısı ve Milat yazarı Erdal Şimşek geçen günlerde tutuklandı.
Milat gazetesi de bugün yayımlanan sayısındaki başyazıda şunlar yazıldı:

“Yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili gazetemize bile bilgilendirme yapılmamışken, gayri milli bir odağın köpürttüğü iddialara, kendi mahallemizden de birilerinin fitne ateşi taşıması bizleri üzmüştür.

Milat Medya Grubu olarak ilk günden ilan ettiğimiz gibi biz ‘İslamcı’ değil, MÜSLÜMANIZ. Müslüman olmak canınızı acıtsa da Hakk’ı savunmaktır, savunabilmektir.

Canınızı acıtsa da, Sırf ‘bizdendir’ diye yanlış yapan bir kişiyi savunmayız.

Suçu ve hatası neyse onu yazabilmektir erdemli olan.

Ancak tek derdi ‘Müslüman düşmanlığı’ olan birilerinin iddialarına da peşinen inanmayız. Hele buradan Milat gibi hiçbir ikircikli ilişkisi olmayan ve sadece bir avuç idealist insanın bir araya gelerek dava aşkıyla çıkardığı bir gazetenin ‘dolandırıcılık’ gibi ağır bir ithamla isminin zikredilmesi tek kelimeyle ŞEREFSİZLİKTİR.”

'İDDİALARIN YANLIŞ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'

“Bu alçaklığı yapanlardan yargı önünde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denilen başyazıda “Unutmayın! Bizim abdestimizden çok şükür şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Bu ilkeyi ortaya koyduktan sonra gelelim Erdal Şimşek meselesine. Bir odak tarafından ısrarla gündeme getirilen ‘Dolandırıcılık’ iddiaları, polis ve mahkemedeki ifadelerine yeni ulaştığımız Erdal Şimşek’in ifadeleriyle karşılaştırıldığında en küçük benzerlik bulunmamaktadır. Gazetemizin avukatları, konuyu an be an takip etmektedir. İddiaların yanlış olduğuna inanıyoruz, daha net bir ifade ile inanmak istiyoruz” denildi.

'MAL BULMUŞ MAĞRİBİ GİBİ SARILMASINI DA ‘NOT’ ETTİK'
Milat gazetesinin başyazısı şöyle devam etti:

“Velev ki iddialar doğru ise bile bir kişi üzerinden tüm İslami camiaya ‘dolandırıcılık’ yaftası yapıştırılmasına asla müsaade etmeyiz

Gayri milli medyanın, bir kişinin işleyip işlemediği henüz hukuken netleşmemiş bir iddiayla ilgili milli ve yerli medyayı suçlamasını anlıyoruz ancak ‘içimizdeki komplekslileri’ anlayamadık.

28 Şubat sürecinden bu yana omuz omuza mücadele ettiğimiz, günde beş kez aynı kıbleye yöneldiğimiz camiadaki bazı ‘dostlarımızın’, sorup soruşturmadan, bizi bir defa bile arama zahmeti göstermeden yürütülen bu karalama kampanyasına mal bulmuş mağribi gibi sarılmasını da ‘not’ ettik!

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yargıda olan bu konuyla ilgili tüm gerçekleri, çarpıtmadan ve en doğru şekilde gazetemizden kamuoyuna aktarmaya devam edeceğiz.”
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