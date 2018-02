Yazarı dolandırıcılıktan tutuklanan Havuz gazetesi herkesi tehdit etti...

Kendilerini MİT mensubu gibi tanıtıp iş insanlarına yönelik dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınana TRT programcısı ve Milat yazarı Erdal Şimşek geçen günlerde tutuklandı. Milat gazetesi de bugün yayımlanan sayısındaki başyazıda şunlar yazıldı:

“Yargıya intikal etmiş bir olayla ilgili gazetemize bile bilgilendirme yapılmamışken, gayri milli bir odağın köpürttüğü iddialara, kendi mahallemizden de birilerinin fitne ateşi taşıması bizleri üzmüştür.

Milat Medya Grubu olarak ilk günden ilan ettiğimiz gibi biz ‘İslamcı’ değil, MÜSLÜMANIZ. Müslüman olmak canınızı acıtsa da Hakk’ı savunmaktır, savunabilmektir.

Canınızı acıtsa da, Sırf ‘bizdendir’ diye yanlış yapan bir kişiyi savunmayız.

Suçu ve hatası neyse onu yazabilmektir erdemli olan.





Ancak tek derdi ‘Müslüman düşmanlığı’ olan birilerinin iddialarına da peşinen inanmayız. Hele buradan Milat gibi hiçbir ikircikli ilişkisi olmayan ve sadece bir avuç idealist insanın bir araya gelerek dava aşkıyla çıkardığı bir gazetenin ‘dolandırıcılık’ gibi ağır bir ithamla isminin zikredilmesi tek kelimeyle ŞEREFSİZLİKTİR.”





'İDDİALARIN YANLIŞ OLDUĞUNA İNANIYORUZ'





“Bu alçaklığı yapanlardan yargı önünde hesap soracağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” denilen başyazıda “Unutmayın! Bizim abdestimizden çok şükür şüphemiz yok ki namazımızdan olsun. Bu ilkeyi ortaya koyduktan sonra gelelim Erdal Şimşek meselesine. Bir odak tarafından ısrarla gündeme getirilen ‘Dolandırıcılık’ iddiaları, polis ve mahkemedeki ifadelerine yeni ulaştığımız Erdal Şimşek’in ifadeleriyle karşılaştırıldığında en küçük benzerlik bulunmamaktadır. Gazetemizin avukatları, konuyu an be an takip etmektedir. İddiaların yanlış olduğuna inanıyoruz, daha net bir ifade ile inanmak istiyoruz” denildi.