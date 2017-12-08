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Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü
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Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü
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08 Aralık 2017 19:27
Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü
Kongo'da görev yapan çok sayıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesinin düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğü duyuruldu .
Kongo'da meydana gelen saldırıda aralarında BM görevlilerininde olduğu 14 kişinin öldüğü 40 kişinin ise yaralandığı açıklandı
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