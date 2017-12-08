Samanyolu Haber /Gündem / Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü /08 Aralık 2017 19:27

Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü

Kongo'da görev yapan çok sayıda Birleşmiş Milletler Barış Gücü üyesinin düzenlenen saldırı sonucunda öldürüldüğü duyuruldu .

Çok sayıda BM görevlisi öldürüldü

Kongo'da meydana gelen saldırıda aralarında BM görevlilerininde olduğu 14 kişinin öldüğü 40 kişinin ise yaralandığı açıklandı
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