Bankalara çıkacak olası ‘ceza’ Türkiye’nin notunu düşürebilir

Fitch’ten yapılan açıklama şu şekilde: “Türk bankaları için sektör görünümü 2018 için durağan. Mevcut ekonomik durum ve sermaye tamponları bankaların ılımlı şoklara karşı durabilmesini sağlıyor. Baz senaryomuza göre bankalar yurtdışı borçlanmalarını yeniden finanse etmeye devam edecek. Kredi büyümesinin 2018’de bir miktar yavaşlayacağını, kârlılığın zayıflayacağını ancak makul düzeyde olacağını tahmin ediyoruz. ABD’de İran yaptırımlarının ihlali davasında bankalara yönelik suçlama olmadığı için kredi notlarında değişiklik yapılmadı. Ancak ABD’deki incelemeler bankaların piyasaya erişimini zorlaştırıp cezalara neden olur ve bunlar devlet desteğiyle telafi edilmezse kredi notları etkilenir.”

