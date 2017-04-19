'Çok öfkeliydi, kızgın gözlerle etrafına bakınıyordu'

Bu görüntüler sonrası Erdoğan ve danışmanlarının seçim sonuçlarının ardından yaşadıklarına ilişkin ilk dedikodular ortaya çıktı.







Sözcü yazarı Can Ataklı, Ankara'daki bir kaynağından aldığı bilgileri köşesine taşıdı:





Hürriyet'teki iktidar sözcüsü yazar referandum gecesi AKP Genel Merkezi'nde ciddi bir burukluk yaşandığını yazdı. Yazıya göre gelen sonuçlardan hiç memnun olmayan ve hayal kırıklığı yaşayan parti yöneticilerini bizzat Başbakan Binali Yıldırım teselli etmiş “Yapmayın arkadaşlar biz kazandık” demiş.





Bu yazıyı okurken, bugüne kadar verdiği bilgilerin hepsi doğru çıkan Ankaralı bir haber kaynağım aradı. Referandum sonuçlarını konuşurken söz bu yazıya geldi. Haber kaynağım “Hürriyet yazarı hükümet tarafını yazmış ama sanıyorum bildiği halde sarayın ilk tepkisinden hiç söz etmiyor” dedi.





Bunun üzerine “Sarayda ne oldu?” diye sordum. “Öncelikle” dedi “Erdoğan'ın Huber Köşkü'nde medyanın önüne çıkmadan önceki fotoğraflarını gördün değil mi?” diye sordu.





O fotoğrafı hatırlayacaksınız. Erdoğan'ın yüzü simsiyahtı, hiç gülmüyordu, garip bir endişe hakimdi bakışlarına. Aynı şekilde damat Albayrak, İbrahim Kalın ve Yiğit Bulut'un görüntüleri de aynıydı.







AKP'ye çok yakın olan haber kaynağım anlatmaya başladı. “Sandıklar açılmaya başlandığında Erdoğan ve çevresindekiler çok neşeliydi. Kesin kazandıklarına ve fark atacaklarına inanıyorlardı. Ancak ilk sonuçlar gelmeye başladığında yüzler asıldı. Çünkü hayırlar önde gidiyordu. Bunun üzerine sağa sola telefonlar edilmeye başlandı.”





Bu telefonlar sözünü duyunca “Ne telefonları bunlar, bir numara çevirmek için mi?” diye sordum. “Valla ne kimle konuştular bilemiyorum tabii, ama daha sonra YSK'nın garip açıklamaları gelince ben de şüphelendim” karşılığını verdi.





Daha sonra kaldığı yerden devam etti; “Yarım saat kadar içinde evet çıksa bile bunun kıl payı olacağı anlaşıldı. İşte bu sırada danışmanlardan birinin ağzından (Bu durumda seçimi kazanamayız ki) cümlesi dökülüverdi. Erdoğan çok öfkeliydi. Kızgın gözlerle etrafına bakınıyordu. Oradaki herkes (aman bana bir şey olmasın) telaşı içinde bir yerlere kaçmayı düşünüyordu.”