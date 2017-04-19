AKP Urfa Milletvekili Yıldız'ın sandık baskını görüntüsü

AKP Urfa Milletvekili İbrahim Yıldız’ın 20 silahlı kişiyle girdiği sınıfta, sandık başkanı ve kurulunu etkisiz bıraktığı görüntüler ortaya çıktı. AKP’li vekil ve beraberindekilerin mühürsüz açık kahve renkli pusulaları sandığa attıkları görülüyor. 240 oy kullanılan sandıktan 400’den fazla oy çıkmıştı.

27 saniyelik skandal görüntü





Gizli bir şekilde cep telefonuyla çekilen 27 saniyelik görüntüde, Suruç’un Hacı Mahmut Yavuz Anadolu Lisesi 1180 no’lu sandığa gelen AKP’li Yıldız ve bellerinde silah bulunan ekibi, önce sandığa müdahale ederek sandık kurulunu sandıktan uzaklaştırıyor.





Karşı çıkan sandık başkanına azar





Görüntülerde sandık başkanı olduğu görülen bir kadının karşı çıktığı, ancak birinin “dışarı” sözleri duyuluyor. Bunun üzerine başörtülü kadın tepki göstererek oturuyor. Gergin olduğu görülen kadın, milletvekilinin hareketlerini izlemeye başlıyor.





Parti değil, mafya: AKP’li vekilden sandık görevlilerine tehdit





Daha sonra AKP’li Milletvekili Yıldız sandık başında bulunan bir sandık görevlisinin yanına gidip onu cama doğru uzaklaştırıyor ve bir şeyler söylüyor. O esnada belinde silah olan AKP’li Yıldız’ın adamlarından biri, sandığın başına gelip mühürlü kısmına dokunuyor, sandığı inceliyor ve arkasını dönüp diğer adamlardan zarf istiyor. Aynı kişi kapıya doğru gelerek sınıfın kapısında oy kullanmak için bekleyen vatandaşlara “dışarı çıkarın lan” diyor.

Bu esnada görüntü de kesiliyor.







AKP’li üye de tepki göstermiş!





Aynı sandıkta oy kullanan bir kişinin verdiği bilgiye göre; sandık başkanı kendisinin de AKP’li olduğunu, ancak yapılanın kanuna aykırı olduğunu söyleyip müdahale etmek isteyince, tepki ile karşılaşıyor. Sandıktaki bir görevlinin cam kenarına kadar itildiğini, sandık başkanının ise müdahale edemediğini belirtti.





Aynı kişi, daha sonra AKP’li Yıldız’ın yanındaki bir kişinin beraberinde getirdiği; ancak açık kahve rengi ile sahte oldukları belli olan pusulalara “Evet” mührünü basıp sandığa attığını belirterek, silahlı kişilerin çıktıklarında “Evet” mührünü de beraberlerinde götürdüklerini kaydetti.





Sınıfta yaşananlara şahit olan şahıs, görüntülerde de baskının görüldüğünü, Yıldız’ın ekibinden bir kişinin, sandık başkanına “Ne olacak 100 tane de fazla atalım. Korkma hiç bir şey olmaz” dediğini aktardı.





160 fazla oy çıkmıştı





Yıldız ve ekibinin gezdiği Suruç GAP Anadolu Lisesi’nde kurulan 360 seçmenli 1184 nolu sandıkta 240 imzanın karşılığında 400’den fazla oy kullanıldığını, sandık bölgesinde de kullanılmamış 300 adet zarf bulunduğunu tespit eden HDP Milletvekili İbrahim Ayhan da aynı noktaya dikkat çekmişti.





Öte yandan Suruç İlçe Seçim Kurulu’na itiraz eden HDP’li avukatlar dosyalarına açık kahve renkteki pusulaları eklemişti. (Gazete Yolculuk)