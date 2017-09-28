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Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı
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Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı
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28 Eylül 2017 15:45
Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı
Tekirdağ merkezli 32 ilde başlatılan operasyonda 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
SHABER3.COM
Tekirdağ merkezli 32 ilde aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu çoğunluğu asker 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon başlatıldı.
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