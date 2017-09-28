Samanyolu Haber /Gündem / Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı /28 Eylül 2017 15:45

Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı

Tekirdağ merkezli 32 ilde başlatılan operasyonda 100 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

SHABER3.COM

Tekirdağ merkezli 32 ilde aralarında subay, astsubay ve uzman çavuşların da bulunduğu çoğunluğu asker 100'ün üzerinde kişinin gözaltına alınmasına yönelik operasyon başlatıldı.


<< Önceki Haber Çoğu asker 100'ü aşkın kişiye gözaltı Sonraki Haber >>

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Erdoğan'dan Barzani açıklaması: Yanılmışız

Zaman'ı hedef alıyorlar

Zaman'ı hedef alıyorlar

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

Yiğit Bulut: Kuzey Irak 2 yıl içinde referandum yapıp Türkiye'ye katılacak

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

AKPli Belediye Başkanı'dan AKP'li vekile: Yalanla iftirayla bir yere varamazsın

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

Afgan yetkiliden Türk öğretmenleri karalamaya çalışan AKP'li yetkiliye sert tepki

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

15 Temmuz ve Hizmet Hareketi - Yakında MC EU TV'de

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Ağır hasta akademisyen nihayet tahliye edildi

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Sınav için hazırlanan kitaplar çöpe gidiyor

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın korumaları ve salondakiler 2 protestocuyu dövdü

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı

Erdoğan'ın ABD'deki protestoculara tepkisi kameralara yansıdı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
18:53:22