Samanyolu Haber /Gündem / ''AKP Hükümeti, Esed'le diyalog için bizden arabuluculuk istedi'' /28 Eylül 2017 14:57

''AKP Hükümeti, Esed'le diyalog için bizden arabuluculuk istedi''

AKP hükümetinin Rusya'dan, İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi konusunda Suriye tarafıyla yapılacak görüşmelerde arabulucu olmasını istediği belirtildi.

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Sputnik'e konuşan fakat isminin gizli tutulmasını isteyen bir kaynak, Türkiye'nin İdlib'de oluşturulacak gerilimi azaltma bölgesinde devriye gezmeleri amacıyla buraya gönderilecek Türk askeri konusundaki görüşmelerin Suriye tarafıyla koordine edilmesi için Rusya'ya ricacı olduğunu söyledi.

Kaynak, "Arabuluculuk ricası, Rusya, Türkiye ve İran'ın İdlib'deki gerilimi azaltma bölgesi anlaşması doğrultusunda bu bölgeye Türk askerlerinin gönderilmesinin koordine edilmesi çerçevesinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı.

Türkiye, Rusya ve İran, bir önceki hafta Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan barış görüşmelerinde, Suriye'nin İdlib ve çevresinde oluşturulacak olan dördüncü gerilimi azaltma bölgesini beraber koruma konusunda anlaşmıştı.

Üç ülkenin ortak açıklamasında, İdlib ve komşusu olan Lazkiye, Hama ile Halep bölgelerinde devriye gezmesi için üç ülkenin kendi güçlerini göndereceği belirtilmişti.
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