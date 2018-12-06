Samanyolu Haber /Dünya / Coca-Cola'da Kent'in yerine Quincey /06 Aralık 2018 20:13

Coca-Cola'da Kent'in yerine Quincey

Dünyanın en büyük gazlı içecek markası Coca Cola, önümüzdeki Nisan ayında emekli olacak tepe yöneticisi Muhtar Kent'in yerine James Quincey'i atadı.

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Coca Cola'nın bugün yapılan yönetim kurulu toplantısında, 1978 yılından bugüne kadar şirket bünyesinde çalışan ve son 10 yıldır tepe yönetici olarak görev yapan Muhtar Kent'in yerine 2019 yılının Nisan ayından itibaren James Quincey'nin getirilmesine karar verdi.

James Quincey, 1996 yılından itibaren çeşitli departmanlarda çalıştığı Coca Cola'nın 132 yıllık tarihinde bu görevi yürüten 14'üncü isim olacak.

1978 yılında girdiği Coca Cola'da 1999 yılına kadar çeşitli pozisyonlarda çalışan Kent, 1999 ile 2005 yıllar arasında Efes Pilsen grubunda görev aldıktan sonra 2005 yılında Coca Cola Kuzey Asya, Avrasya ve Orta doğu grup başkanı, 1 Temmuz 2008'de de Coca Cola CEO'su olmuştu.
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