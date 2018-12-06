'CHP'nin İstanbul adayı %99 Ekrem İmamoğlu'

Euronews'ten Devrim Hacısalihoğlu'nun haberine göre Kemal Kılıçdaroğlu adı kamuoyunda bir süredir partinin İstanbul adayı olarak konuşulan siyasetçilerden Ekrem İmamoğlu'nu Beylikdüzü Belediyesi'ni 2014 yılındaki yerel seçimlerde AKP'den önemli bir oy farkıyla alması ve ardından uyguladığı kent politikaları nedeniyle başarılı buluyor. Kılıçdaroğlu, İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde şehir mimarisi, kültür sanat faaliyetleri, çocuklar, engelliler, kadınlar için dikkat çeken kent politikası atılımlarını önemsiyor.





Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu ayrıca hem toplumun laik ve muhafazakar kesimlerinin hem de milliyetçilerin ve Kürtlerin de desteğini alabilecek bir isim olarak görüyor ve bu nedenle de aday göstermek için istekli.







Bu konudaki kararın CHP Parti Meclisi ve Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na ait olduğunu söyleyen İmamoğlu ise geçen salı günü CHP'nin İstanbul'daki 13 belediye başkanıyla buluştu. Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi'ndeki (BAKSM) toplantıda, İmamoğlu başkanlarla partinin İstanbul adaylığıyla ilgili istişarede bulundu.





Öte yandan CHP Parti Meclisi (PM) Eskişehir ve Aydın illerinde mevcut başkanlar Yılmaz Büyükerşen ve Özlem Çerçioğlu'nu yeniden aday gösterdi.







Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun Parti Meclisi'nde alınan karara göre Aydın, Eskişehir, Muğla, Tekirdağ ve Hatay'da mevcut büyükşehir belediye başkanlarıyla devam kararı aldıklarını söyledi.





Torun tarafından açıklanan metne göre CHP'nin büyükşehir belediye başkan adayları, Aydın'da Özlem Çerçioğlu, Eskişehir'de Yılmaz Büyükerşen, Hatay'da Lütfü Savaş, Edirne'de Recep Gürkan, Mardin'de Süleyman Sarı, Muğla'da Osman Gürün, Tekirdağ'da Kadir Albayrak, Malatya'da Soner Gökçe oldu.





CHP ayrıca Ardahan'da Faruk Demir, Bilecik'te Semih Şahin, Çanakkale'de Ülgür Gökhan, Çankırı'da Mustafa İbişoğlu, Çorum'da Özgür Kılıç, Edirne'de Recep Gürkan, Karaman'da Emin Ege, Kırşehir'de Selahattin Ekicioğlu, Sinop'ta Barış Ayhan, Tunceli'de Yusuf Kenan Aydın belediye başkan adayı olarak duyurdu.