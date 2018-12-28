Samanyolu Haber /Dünya / Çinliler bakırdan altın üretti /28 Aralık 2018 16:44

Çinliler bakırdan altın üretti

Çinli ekip bakırın argon gazı ile püskürtüldüğü işlemle, altınla benzer özelliklere sahip parçacıklar oluşturdu.

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Sun Jian ve Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'ndeki araştırmacılar, bakır hedefi elektrik yüklenmiş sıcak argon gazı ile vurdular.Bu keşifin fabrikalarında nadir bulunan pahalı metallerin kullanımını önemli ölçüde azaltacağı belirtildi.

Hızlı hareket eden iyonize parçacıklar hedeften bakır atomlarını aldı. Atomlar bir toplama cihazının yüzeyinde soğudu ve yoğunlaşarak ince bir kum tabakası üretti. Kumdaki her tanecik yalnızca birkaç nanometre çapa veya bir bakteri boyutunun binde birine sahip.

Araştırmacılar materyali bir reaksiyon odasına koydu ve kömürü alkole dönüştürmek için katalizör olarak kullandı. Bu yalnızca değerli metallerin verimli bir şekilde işleyebileceği karmaşık ve zor bir kimyasal süreç. Bakır nano parçacıklar, altın veya gümüşünkine çok benzer katalitik performans elde ettiler.

Milliyet'ten Onur Binay'ın haberine göre, Sun Jian, yaptığı açıklamada bakır nanoparçacıkların altın ya da gümüşe aşırı benzer bir şekilde katalitik performans gösterdiğini belirtti.

Bakır benzer bir ağırlığa sahip ve altın gibi görünüyor. Yüzyıllar boyunca onu anlık zenginliklere açılan bir kapı olarak gören simyacıları cezbetti. Laboratuvar tarafından oluşturulan yeni malzeme, sahte altın paralar yapmak için kullanılamıyor. Çünkü yoğunluğu normal bakır ile aynı kalıyor. Ancak araştırmacılara göre, süreç kazançlı olabilir ve Çin sanayisine önemli bir destek sağlayabilir.

Değerli metaller modern ekonomilerin merkezinde kalıyor. Elektronik cihazların bileşenleri, çok miktarda altın, gümüş ve platin içeriyor. Yaklaşık 40 akıllı telefon bir ton cevher kadar altın içerebilir.

Bakır, endüstriyel uygulamalarda altın kadar iyi işlev görmez, çünkü daha az sayıda elektron var. Araştırmacılara göre yeni malzeme yüksek sıcaklıklara, oksitlenme ve erozyona dayanabiliyor.  
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