Samanyolu Haber /Medya / Hakkında 16 şikayet var... Portakal hakkında soruşturma açıldı /28 Aralık 2018 16:26

Hakkında 16 şikayet var... Portakal hakkında soruşturma açıldı

Cumhuriyet Başsavcılığı, Fatih Portakal’ın Fransa'daki ‘Sarı yelekliler’ eylemine ilişkin sözlerine 'Suç işlemeye alenen tahrik' iddiasıyla soruşturma başlattı.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın FOX TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'a yönelik “Birileri çıkmış portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir sokağa çağırıyor. Haddini bil haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni” ifadelerinin ardından  Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Fatih Portakal’ın Fransa’da hükümeti protesto eden ‘Sarı Yelekler’ eylemleriyle alakalı sözleri nedeniyle Fox Ana Haber bültenine 3 kez durdurma, Fox TV’ye de Kasım ayı reklam gelirlerinin yüzde 3’ü oranında para cezası uygulamıştı.

Bugün yaşanan gelişmede ise Fatih Portakal'ın 10 Aralık 2018 tarihinde yayınlanan ana haber bülteninde Fransa'daki ‘Sarı Yelekliler' eylemlerine ilişkin sözleriyle ilgili olarak Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında program CD'sinin celbi için RTÜK'e müzekkere yazıldığı, o tarihten itibaren çeşitli yerlerden gönderilen 16 adet şikayetin de birleştirildiği duyuruldu. 
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