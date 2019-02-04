Çinli Huawei Batı'da gözlem altında: 2 çalışan Danimarka'dan sınırdışı edildi

Danimarka polisi, Çinli teknoloji şirketi Huawei'deki iki personelin çalışma ve oturum izinlerinin olmadığının, ülkedeki yabancılara yönelik gerçekleştirilen rutin kontroller sırasında ortaya çıktığını söyledi.



Kopenhag polis sözcüsü, rutin kontrolün ardından sınır dışı edilenler haricinde iki kişinin daha tespit edildiğini ve onlara da cezai işlem uygulandığını açıkladı.





Söz konusu çalışanların Çinli olup olmadığına yönelik bir açıklama ise yapılmadı.





Polis sözcüsü ayrıca, kontrollerin son günlerde Huawei'ye yönelik yapılan casusluk suçlamalarıyla ilgili yapılmadığını da vurguladı.



Geçen haftalarda ABD Adalet Bakanlığı, Huawei'yi ABD'li şirkete ait ticari sırları çalmak ve bankaları dolandırmakla suçlamıştı.





Ayrıca, Polonya'da da bir Huawei çalışanı casusluk şüphesiyle gözaltına alınmış ve personelinin sözleşmesini feshedilmişti.