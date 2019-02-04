Balıkesir Adliyesi'nde gaz sızıntısı paniği: Dördü ağır 54 kişi zehirlendi

Balıkesir Adliye binasında meydana gelen gaz sızıntısında 4'ü ağır 46 kişi zehirlendi.







Gazi Osman Paşa mahallesinde bulunan adliyedeki yangın tüplerinden çıkan gazdan etkilenenler ambulanslarla Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.







Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, adliyenin bodrum katındaki yangın tüplerinin, herhangi bir yangın olmamasına rağmen hareket geçtiğini belirterek, "Bunlar büyük yangın tüpleri. Nedensiz boşaltım başlıyor ve gaz yayılıyor. Gazdan etkilenen 54 vatandaşımız hastanelere kaldırıldı. 4'ünün durumu ağır. Diğer vatandaşların sağlık durumları iyi. Adliyeyi boşalttık. Teknik ekip tespit çalışmalarını sürdürüyor" diye konuştu.





'4 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİ VAR'





Balıkesir Cumhuriyet Başsavcısı Alpaslan Kaplan ise, "Yaralı sayısının fazla olmasının sebebi o bölgede yaralıları kurtarmaya çalışan personelin de bulunması. Mide bulantısı veya kusma şeklinde kendini gösterdi. İlk etapta zemin katta arşivde 4 kişilik bir grupta hayati tehlike var. Adli ve idari soruşturmalar başlatıldı" ifadelerini kullandı.