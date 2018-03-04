Samanyolu Haber /Gündem / Akit TV bu kez AKP'li Mahir Ünal'ı hedef aldı /04 Mart 2018 22:40

Akit TV bu kez AKP'li Mahir Ünal'ı hedef aldı

Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal’ı hedef aldı.

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Ünal için, "Müslümanlara hakaret edenlere ağzını açamıyor" dedi.Akit TV Ankara Haber Müdürü Mehmet Özmen, "Gün Başlıyor" adlı programda "Sivil öldürecek olsak Cihangir'den başlarız" ifadesini kullanan Ahmet Keser'e sahip çıkarak AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal'ı hedef aldı.

Mehmet Özmen, AKP Sözcüsü Mahir Ünal'ın Ahmet Keser'le ilgili "Öncelikli olarak bu apaçık bir psikopatoloji. Böyle bir şey açık bir provokasyon, sabotaj. 'Şuradan, buradan başlarız' ne demek? Siz kimsiniz? Neyi temsilen böyle bir ifade kullanıyorsunuz? Türkiye'nin birlik ve beraberliğine sabotaj" açıklamasını işaret ederek şöyle tepki gösterdi:

'TELEVİZYON TELEVİZYON GEZEN MAHİR ÜNAL'

"Ak Parti Sözcüsü Mahir Ünal çıkıyor, Halk TV'de Fox'ta gece gündüz Ak Parti'ye ve Müslümanlara hakaret edenlere bir kez dahi ağzını açamazken Ahmet Keser'i hedef tahtasına koyuyor. Adalet Bakanı'nı arıyor, ardından jet hızıyla savcı yemiyor içmiyor gecesini gündüzüne katıyor ve iddianame hazırlıyor. Ahmet Keser için televizyon televizyon gezen Mahir Ünal, imamları kesip doğramaktan söz eden CHP'li Sera Kadıgil'e bu zaman kadar bir tek cümle dahi maalesef edemedi."
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