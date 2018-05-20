Samanyolu Haber /Gündem / 'Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak' /20 Mayıs 2018 10:26

'Çin Amerikan Ürün ve Hizmet Satın Alımlarını Arttıracak'

Amerika ve Çin’in yayınladıkları ortak açıklamada, Amerika’nın cari açığını kapatmak adına Çin’in daha fazla Amerikan malı satın alması için gerekli adımların atılması konusunda anlaştıkları belirtildi.

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Açıklamada, ‘Amerika’nın Çin’le olan cari açığını önemli ölçüde azaltmak için adımlar atılması konusunda fikir birliği var’ ifadeleri yer aldı.

Çin’in artan nüfusunun tüketim ihtiyaçlarının giderilmesi ve ülkenin yüksek kalite ekonomik kalkınma ihtiyaçları için Çin’in Amerikan ürün ve hizmetlerinin satın alımını arttıracağı belirtilirken bunun Amerika’nın büyümesini destekleyeceği ve işsizlik rakamlarına yardım edeceği bildirildi.

İki ülkenin de birbirinden tarım ve enerji satın alımlarını arttıracağı açıklamada yer alan ifadeler arasında.
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