Samanyolu Haber /Gündem / AKP, muhalefeti kendi elleriyle oluşturup güçlendirdi... /20 Mayıs 2018 10:23

AKP, muhalefeti kendi elleriyle oluşturup güçlendirdi...

"İktidar, seçimler bittiğinde 'Niye erken seçim kararı verdik' diyecek"

SHABER3.COM

Bir dönem eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun danışmanlığı görevini de üstlenen Karar yazarı Etyen Mahçupyan, 3 Kasım 2019'dan 24 Haziran 2018'e çekilen cumhurbaşkanlığı ve genel milletvekili seçimleriyle ilgili olarak değerlendirmelerde bulundu. "Ülke yönetilemediği için gidilen seçimler, büyük ihtimalle ortaya yönetilmesi daha da zor bir tablo çıkaracak ama belki de böylece demokratikleşmeyi gerçekten içeren bir siyasi sisteme yönelmek mümkün olacak" diyen Mahçupyan, "Muhalefetin yokluğundan ‘şikâyetçi’ olan AK Partililer de kendi elleriyle yaratıp güçlendirdikleri muhalefet nedeniyle herhalde kendileriyle gurur duyacaklar" ifadesini kullandı. 

Mahçupyan, "Seçimlerde ne olacak" başlığıyla yayımlanan (20 Mayıs 2018) yazısında,  iktidar kanadının seçimler bittiğinde oturup "Biz bu erken seçim kararını niye verdik" diye düşüneceği görüşünü dile getiren Mahçupyani sözlerine şöyle devam etti:

"Belki doğru cevabı o zaman bulacaklardır. Bu gidişi destekleyen yanlışları nasıl sürdürdüklerine de belki şaşıracaklardır. Gerçeklik böylesine apaçık önlerinde dururken, Bahçeli’nin siyasi, Erdoğan’ın ekonomi alanında devam ettirdikleri akıl almaz söylemin muhtemel siyasi karşılığına da razı geleceklerdir."
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