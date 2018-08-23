Çin açıkladı: ABD'ye 16 milyar dolarlık ilave vergi yürürlükte

Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bugün yürürlüğe soktuğu '16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 25 ilave vergi' hamlesine misilleme olarak Pekin'in daha önce duyurduğu 'toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi' kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.

Açıklamada, Washington'ın Çin mallarına ilave vergi hamlesine kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilirken, ABD'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi.



