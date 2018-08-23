Samanyolu Haber /Gündem / Çin açıkladı: ABD'ye 16 milyar dolarlık ilave vergi yürürlükte /23 Ağustos 2018 13:23

Çin açıkladı: ABD'ye 16 milyar dolarlık ilave vergi yürürlükte

Çin Ticaret Bakanlığı, toplamda 16 milyar dolar tutarındaki ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergilerin yürürlüğe girdiğini duyurdu.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, ABD'nin bugün yürürlüğe soktuğu '16 milyar dolar tutarındaki Çin mallarına yüzde 25 ilave vergi' hamlesine misilleme olarak Pekin'in daha önce duyurduğu 'toplamda 16 milyar dolarlık ABD menşeli ürünlere yüzde 25 ilave vergi' kararının yürürlüğe girdiği belirtildi.
Açıklamada, Washington'ın Çin mallarına ilave vergi hamlesine kesinlikle karşı çıkıldığı belirtilirken, ABD'nin söz konusu ilave vergi hamleleriyle Çin'e karşı önlem almaktan başka bir seçenek bırakmadığı kaydedildi.

Çin'in serbest ticareti ve çoklu ticaret sistemini koruyacağının altı çizilerek, ABD'nin ilave vergi hamlesine yönelik Dünya Ticaret Örgütünün anlaşmazlıkların halli mekanizmasına başvurulacağı bildirildi.

Pekin, 8 Ağustos'ta ABD'nin 16 milyar dolarındaki Çin mallarına yüzde 25 gümrük tarifesi kararına misilleme olarak 16 milyar dolar tutarındaki ABD mallarına yüzde 25 ilave gümrük vergisi uygulanacağını açıklamış ve kararın 23 Ağustos'ta yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.
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