Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa'da halojen lambalar yasaklanıyor /23 Ağustos 2018 13:11

Avrupa'da halojen lambalar yasaklanıyor

Avrupa'da halojen lambalar 1 Eylül'den itibaren yasaklanıyor

SHABER3.COM

Avrupa'da 60 yıldan beri ev ve sokakları aydınlatan halojen lambalar, 1 Eylül'den itibaren yasaklanıyor.

Enerji tasarrufu için kıta genelinde bu ampüllerin yerini LED lambalar alacak.

LED lambalar, halojen lambaların beşte biri kadar enerji tüketiyor. Geçiş sürecinin tamamlanmasıyla, karbon salımının bir yılda 15 milyon ton azalacağı belirtiliyor. Bu, Portekiz'in elektrik tüketimine eşit.

'Yılda hane başı 145 dolar tasarruf'
Ampül üreticisi Philips, halojen lambalardan LED'e geçişle İngiltere'de ortalama bir hanenin elektrik faturasının 112 sterlin (yaklaşık 145 dolar) azalacağını söylüyor.

Bir halojen ampül, ortalama iki yıl dayanırken LED lambaların ömrü 15-20 yıla kadar çıkabiliyor.

LED lambalar, halojen lambalardan daha pahalı. İngiltere'de bir evde ortalama 10 lamba kullanılıyor.

'Empoze edilmesin, tercih halka bırakılsın'

İngiltere'de Avrupa Birliği karşıtı Birleşik Krallık Bağımsızlık Partisi LED lambaların pahalı olmasının dar gelirlilere külfet getireceği gerekçesiyle karşı çıkıyor.

Parti tercihin halka bırakılması gerektiğini söylüyor.

Yeni uygulamayla, stoklar tükeninceye kadar halojen lambaların satışına izin verilecek.

Evdeki fırınlar ve benzeri yerlerde kullanılan, kapsül, lineer ve düşük voltajlı reflektör halojen lambalar yasak kapsamında değil.
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