'Cılız bir adam kürsüye geldi ve nazikçe kirli işlerini anlatmaya başladı'

New York Times ve Daily Beast de dahil olmak üzere, birçok basın kuruluşu ve gazeteci duruşmayı mahkeme salonundan takip etti.







Gazeteciler salonda yaşananları Twitter'dan canlı olarak paylaştı. Dava ABD'deki birçok önde gelen gazete ve televizyonun da öne çıkan gündem maddelerinden...





New York Times: Reza Zarrab Türk Bakana rüşvet verdiğini itiraf etti





"Hapishane kıyafetleri içinde cılız bir adam tanık kürsüsüne çıktı ve ABD'nin İran'a uyguladığı yaptırımları ihlal eden milyar dolarlık planın bir parçası olarak Türk Ekonomi Bakanı'na nasıl rüşvet verdiğini anlattı....





"Zarrab, (eski Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan) Atilla aleyhine ifade verirken, bir savcı Zarrab'a neden Amerikalı yetkililere yardım etme yolunu seçtiğini sordu. Zarrab'ın cevabı pragmatikti...





"Zarrab 'İş birliği, sorumluluğu kabul etmenin ve hapisten çıkmanın en kolay yoluydu' dedi.





"Zarrab tanık olarak katıldığı ilk duruşmada, savcılık ile iş birliğine nasıl karar verdiğine ve planın nasıl uygulandığına odaklandı. Çağlayan'a onlarca milyon dolar rüşvet verdiğini söyleyip, bu ödemelerin kayıtlarını jüri heyetine gösterdi."





New York Times Zarrab'ın Amerikan Federal Soruşturma Bürosu FBI gözetiminde, bilinmeyen bir yerde tutulduğunu hatırlattıktan sonra, duruşmada yaşanan şu diyaloğu aktarıyor:

"Savcı Sidhardha Kamaraju, Zarrab'a 'İstediğin gibi girip çıkabiliyor musun?' diye sordu. Zarrab ise 'Kesinlikle hayır' cevabını verdi."

"Zarrab, Atilla ve eski ekonomi bakanı Zafer Çağlayan da dahil 7 kişiyi daha içeren soruşturma, Türk siyasi çevrelerini ürpertti.

"Erdoğan soruşturmayı eleştirip Amerikalı yetkilileri davayı kapatmaya ikna etmeye çalıştı."



