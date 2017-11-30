Avrupa Birliği: Gülen hareketi terör örgütü değildir

Deutsche Welle Türkçe’nin haberine göre, AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove, Reuters’a verdiği röportajda konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Kerchove, “Biz onları bir terör örgütü olarak görmüyoruz ve AB’nin bu konudaki pozisyonunu yakın gelecekte değiştireceğine inanmıyorum” dedi.







AB Terörle Mücadele Koordinatörü Gilles de Kerchove





“ByLock yeterli değil”





15 Temmuz darbe girişimi sonrasında Türkiye’de ByLock mobil uygulamasını kullandığı için tutuklanan kişilere de değinen De Kerchove, “Yalnızca bir uygulama indirilmiş olması gibi ikinci derecede öneme sahip kanıttan ziyade, bu kişilerin olaya müdahil olduğunu gösteren somut, sağlam verilere ihtiyaç var” dedi.





15 Temmuz 2016 tarihinden bu yana Türkiye’de aralarında öğretmen, polis memuru ve gazetecilerin de olduğu yaklaşık 50 bin kişi tutuklandı.Yaklaşık 150 bin kişi ise işlerinden atıldı ya da görevlerinden uzaklaştırıldı.