Erdoğan, çılgın partilerle ünlü Lindsay Lohan ile nasıl ittifak kurdu?

Times: Erdoğan’ın Lindsay Lohan ile sıra dışı ittifakının arkasında Hilal Kaplan var







Hannah Lucinda Smith imzalı haberde Erdoğan'ın kendisini eleştiren pek çok kişiye karşı çılgın partiler vermekten hoşlanan Lindsay Lohan ile sıra dışı bir ittifakı olduğu anlatıldı.





Habere göre ikili arasında son aylarda gelişen ilişkinin temelinde ikisinin de Suriyeli sığınmacılara duyduğu ilgi var.





"30 yaşındaki Lohan'ın bulvar gazetelerinde aktarılan yoz hayatını takip edenler hükümet yanlısı gazetelerde yer almasına şaşırdı" ifadelerinin yer aldığı haber şöyle devam ediyor:





"Ekim ayında bir sığınmacı kampını ziyaret ettiğinde kafasını bir başörtüsü ile sıkıca bağlamıştı.





"Ekim sonlarında Yunanistan'daki gece kulübünü açarken bir muhabire tekrar tekrar 'dünya beşten büyüktür' dedi. Erdoğan bu ifadeyi BM Güvenlik Konseyi'ni eleştirmek için kullanıyor.



