16 gazeteciye daha müebbet istendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, 15 Temmuz darbe girişimini önceden bildikleri ve bu konuda çağrışım yapan mesajlar verdikleri iddia edilen Ekrem Dumanlı, Emre Uslu, Tuncay Opçin, Ahmet Altan, Nazlı Ilıcak, Mehmet Altan ve Prof. Dr. Osman Özsoy'un da aralarında bulunduğu 16 kişi hakkında hazırlanan iddianamede, 'anayasal düzeni yıkmaya teşebbüs etme'', ''hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' ve ''TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs etme'' suçlarından üçer kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları istendi.