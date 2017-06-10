Çikolata devi Mars'a ölümcül bakteri şoku... Bazı ürünler toplatılıyor

Çikolata devi Mars, bazı ürünlerini ölümcül salmonella bakterisi bulunma ihtimaline karşı geri çağırma kararı aldı.





Kararın gerekçesi olarak Mars Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerinde ölümcül salmonella bakterisi riski bulunması gösterildi





ABD'li çikolata üreticisi Mars Incorporated, çikolata üreticisi Mars İngiltere ve İrlanda'da Galaxy'nin Teaser bars, Counters ve Minstrels ürünlerini geri çağırma kararı aldı. Kararın bu ürünlerde ölümcül Salmonella bakterisi taşıma riski nedeniyle alındığı öğrenildi.