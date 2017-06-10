Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi yine CANLI yayınlanacak

Geçen hafta ilk canlı yayını gerçekleştirilen Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi, bu Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yine MC TV, Merih FM, Youtube, iOS ve Android Uygulamaları ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.
MC TV frekans bilgileri
Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6
Web: www.mceu.tv
MC TV Android Uygulaması:
MC TV iOS Uygulaması
Sosyal Medyada izleme linklerinin paylaşılacağı hesaplar:
@mceutv
@herkul_nagme
Ayrıca, samanyoluhaber.com ve shaber3.com sitesinden de canlı olarak izlenebilecek.