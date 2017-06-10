Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi yine CANLI yayınlanacak

Geçen hafta ilk canlı yayını gerçekleştirilen Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi, bu Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yine MC TV, Merih FM, Youtube, iOS ve Android Uygulamaları ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.







MC TV frekans bilgileri





Hotbird 13° E

Alış Frekansı: 11.054 MHz

Polarizasyon :Horizontal (H)

Symbol Rate :27500

FEC Rate: 5/6









MC TV Android Uygulaması:





MC TV iOS Uygulaması





Sosyal Medyada izleme linklerinin paylaşılacağı hesaplar:





Twitter

@mceutv

@herkul_nagme





Ayrıca, samanyoluhaber.com ve shaber3.com sitesinden de canlı olarak izlenebilecek.





