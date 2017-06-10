Samanyolu Haber /Gündem / Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi yine CANLI yayınlanacak /10 Haziran 2017 02:44

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi yine CANLI yayınlanacak

Dünyanın birçok yerinden binlerce insan istifade etsin diye geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da mukabeleler zaman zaman canlı yayınlanıyor.

Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi MC TV'de

Geçen hafta ilk canlı yayını gerçekleştirilen Fethullah Gülen Hocaefendi ile Ramazan Mukabelesi, bu Cumartesi'yi Pazar'a bağlayan gece yine MC TV, Merih FM, Youtube, iOS ve Android Uygulamaları ile sosyal medya hesaplarından canlı olarak yayınlanacak.

MC TV frekans bilgileri

Hotbird 13° E
Alış Frekansı: 11.054 MHz
Polarizasyon :Horizontal (H)
Symbol Rate :27500
FEC Rate: 5/6


MC TV Android Uygulaması:

MC TV iOS Uygulaması

Sosyal Medyada izleme linklerinin paylaşılacağı hesaplar:

Twitter
@mceutv
@herkul_nagme

Ayrıca, samanyoluhaber.com ve shaber3.com sitesinden de canlı olarak izlenebilecek.

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