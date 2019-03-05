Çifte vatandaşlık Almanya’ya yaradı





ALMANYA, sonradan ülkeye yerleşen ve kan bağı olmayan yabancılara, göçmenlere vatandaşlık vermekte hep zorlandı. Anayasasında, 1913 yılından kalan kan bağına dayalı vatandaşlık yasası geçerliydi. SPD’li Başbakan Gerhard Schröder, 2000 yılında koalisyon ortağı Yeşiller’le birlikte bu yasayı değiştirdi. ‘Kan bağı’ yerine, ‘doğulan yer’ prensibi getirildi. Çifte vatandaşlık taleplerine karşı ise CDU/CSU kesin tavır aldı. CDU’lu Roland Koch, çifte vatandaşlık karşıtı imza kampanyasıyla Hessen Eyaleti’nde seçim kazandı.





2014’TE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SPD-Yeşiller hükümeti, göçmen kökenli gençlere ‘Opsiyon Modeli’ adı altında süreli bir çifte vatandaşlık hakkı getirdi. 24 yaşına basıncaya kadar gençler iki vatandaşlıktan birisinde seçim yapmak zorunda bırakıldı. 2013 seçimlerinde SPD lideri Sigmar Gabriel, çifte vatandaşlık sözü verdi. Gabriel, Merkel’le hükümeti kurmak için çifte vatandaşlığı şart koştu. Çifte vatandaşlık, SPD ile CDU/CSU arasında büyük koalisyon müzakerelerinde en sancılı gündem maddesini oluşturdu. Sonunda burada doğan gençlere belirli şartlar altında çifte vatandaşlık hakkı veren yasa 2014’te yürürlüğe girdi.





TARTIŞMA BİTMEDİ

Ancak çifte vatandaşlık tartışması bununla da bitmedi. CDU/CSU, çifte vatandaşlığı içine sindiremedi. 2016’da Essen’de yapılan CDU kurultayında parti lideri ve Başbakan Angela Merkel’in karşı çıkmasına rağmen, çifte vatandaşlığın kaldırılması, ‘Opsiyon Modeli’ne geri dönülmesi için verilen önerge delegelerin oy çoğunluğuyla kabul edildi. Hükümet ortağı SPD karşı çıkacağı için CDU böyle bir yasa değişikliğini meclise getirmeye cesaret edemedi. Ama yasayı değiştirme tartışmasını hep gündemde tuttu. Son olarak geçen yıl Merkel’in parti liderliğini bırakacağını açıklaması üzerine aday olan Annegret Kramp Karrenbauer, çifte vatandaşlığı kaldırmayı yeniden gözden geçireceklerini söyledi.