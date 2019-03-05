Samanyolu Haber /Gündem / Cem Uzan AİHM'de Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı /05 Mart 2019 16:57

Cem Uzan AİHM'de Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı

Uzun yıllardır Fransa'da yaşayan Cem Uzan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde çocuklarının dondurulan mal varlıkları ile ilgili Türkiye'ye karşı açtığı davayı kazandı.

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Strasburg'taki mahkeme, Türkiye'nin Uzan'ın iki çocuğunun özel mülk hakkını gasp ettiği hükmüne vardı.
Euronews'ten Beraat Gökkuş'a konuşan Uzan'ın Avukatı Matthias Pujos, "Bu büyük bir zafer çünkü mahkeme Uzan'ı ve Türkiye'yi bir araya gelip bu sorunu çözmek için müzakere etmeye çağırıyor" dedi.

2002 ile 2003 yıllarında çıkan ve 'Uzan yasası' olarak bilinen kanunlarla Uzan ailesine üye tüm bireylerin Türkiye'deki mal varlığı dondurulmuştu. Buna 18 yaşından küçük ve hatta yasa çıktığı sırada hiç doğmamış çocuklar da dahil edildi.

Uzan, Türkiye'ye karşı açtığı büyük kısmı ÇEAŞ ve Kepez elektrik dağıtım şirketlerine ait 2.1 milyar dolar değerindeki hisselerini geri alma davasını geçtiğimiz Aralık ayında kazandıktan sonra açıklamalarda bulunan Avukat Pujos, "Açıkçası, müvekkilim TMSF ile bu konuda anlaşmak istiyor" şeklinde konuşmuştu.
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