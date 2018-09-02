CHP'nin kayıp oyları İyi Parti'den çıktı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında çarşamba günü toplanan Parti Meclisi’nde, siyasi analist Mehmet Günal Ölçer ve ekibi 24 Haziran seçimlerinin sonuçları hakkında sunum yaptı. Sunuma göre CHP oylarının yüzde 2.2’si İYİ Parti’ye geçerken, daha önce CHP ’ye oy vermesine rağmen HDP’ye oy veren seçmen oranı yüzde 0.5 çıktı. Seçim sonuçlarına ilişkin bir rapor da CHP yönetimi tarafından hazırlandı. Raporda en başarılı iller ve ilçeler tespit edildi.







MHP’DEN İYİ PARTİ’YE 7.9 OY GİTTİ





Cumhuriyet'te yer alan habere göre 24 Haziran seçimleri hem Türkiye, hem de il, ilçe ve mahalle bazında değerlendirildi; partiler arası oy geçişleri dikkat çekti.





Buna göre AKP’nin 1 Kasım 2015 seçimlerinde yüzde 49.3 olan oyu 24 Haziran’da yüzde 42.3’e düşmüştü. AKP’nin kaybettiği yüzde 7.1’lik oyun MHP’ye gittiği ifade edildi.





MHP ise daha önceki seçimlerde oy veren seçmenin sadece yüzde 4.1’ini koruyabildi. Daha önceki seçimlerde MHP’ye oy veren seçmenlerden yüzde 7.9’u İYİ Parti’ye oy verdi.





İYİ Parti’ye oy veren seçmenler MHP’lilerle sınırlı kalmadı. CHP’den de İYİ Parti’ye yüzde 2.2 oy geçtiği dikkat çekti.





CHP, 1 Kasım 2015’te yüzde 25.6 oranında oy almıştı. 24 Haziran’da oyları yüzde 22.8’e geriledi.





Yapılan algoritma çalışmasında CHP oylarının yüzde 2.2’si İYİ Parti’ye geçerken, daha önce CHP ’ye oy vermesine rağmen HDP’ye oy veren seçmen oranı yüzde 0.5 çıktı. HDP ise oylarını yüzde 10.5’ten yüzde 11.5’e yükseltti.





HDP, yüzde 1’lik oy artışının yarısını CHP’den yarısını da daha öncesi seçimlerde bağımsız adayları destekleyen seçmenlerden aldı.





EN BAŞARILI İL KIRŞEHİR





Özellikle İzmir ve İstanbul’da genç seçmenin CHP’ye yöneldiği saptanırken, oy oranı artan ve azalan il ve ilçeler de belirlendi. Bu saptama yapılırken sadece oy artışı değil farklı kriterler kullanıldı.





Buna göre sırasıyla Kırşehir’in Boztepe, Elazığ’ın Maden, Maraş’ın Çağlayancerit ve Kırşehir’in Mucur ilçeleri CHP’nin en başarılı olduğu ilçeler olarak öne çıktı. En başarılı il Kırşehir, başarısız iller ise Şırnak, Hakkâri ve Iğdır oldu. Yapılan sıralamada İzmir en başarılı 13., İstanbul 19. ve Ankara 30. sırada yer aldı.





PARTİ YÖNETİMİNDEN İTTİFAK RAPORU





Seçim sonuçlarına ilişkin bir başka çalışmayı da CHP yönetimi yaptı. CHP yönetiminin ilk kez uygulanan ittifak sisteminin oy dağılımını anlatabilmek için hazırladığı ‘24 Haziran Seçim Sonuçlarına Göre Olası Senaryolar’ raporu önümüzdeki haftalarda yapılacak Parti Meclisi toplantısında sunulacak. Hazırlanan rapora göre 24 Haziran genel seçiminde siyasi partiler ittifakı olmasaydı; AKP 320, CHP 148, HDP 75, MHP ise 57 milletvekili çıkartacaktı. İYİ Parti, SP ve DP’nin baraj altında kalacağı için hiçbir seçim bölgesinde milletvekili çıkaramayacağı belirtilen raporda, ittifakın olmadığı senaryodan en fazla yararlanacak partinin AK Parti olacağına dikkat çekildi.





SP KATILMASA NE OLURDU?





CHP yönetiminin raporuna göre SP’nin ‘Millet İttifakı’na katılmaması durumunda AKP 302, CHP 141, HDP 67, MHP 50 ve İYİ Parti ise 40 milletvekili çıkartacaktı. Bu senaryoda sekiz bölgede ‘Millet İttifakı’nın aldığı birer milletvekilinin Cumhur İttifakı’na geçeceği belirtilerek, CHP’nin Bartın, Yozgat ve Urfa’da vekil çıkartamayacağı, Muğla ve Samsun’da milletvekili sayısının birer düşeceği vurgulandı. Raporda, SP’nin Millet İttifakı’na dahil olması sonucunda AKP’nin tek başına iktidar olma şansını kaybettiği kaydedildi.





HDP BARAJA TAKILSA DAĞILIM NE OLURDU?





Raporda HDP’nin barajı aşamaması halinde AKP’nin 343, CHP’nin 156, MHP’nin 51, İYİ Parti’nin 48, SP’nin 1 milletvekili çıkaracağı ve bir de bağımsız milletvekili olacağı belirtildi. HDP’nin baraj altında kalması halinde bu durumdan en fazla AKP’nin avantajlı çıkacağı, SP’nin diğer ittifak partilerinden daha fazla oy aldığı tek il olan Batman’da 1 milletvekili çıkaracağı, Hür Dava Partisi eski genel başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu’nun da bağımsız olarak Meclis’e gireceği ifade edildi.