Galaksi kaşifi Pakdil TED'de keşfi 'Burçin Galaksisi'ni anlattı

PGC 1000714 katalog numarasıyla kayıtlara geçilen galaksi kaşifi olan Burçin Mutlu Pakdil’e ithafen “Burçin’in Galaksisi” olarak adlandırılıyor.





Dünyanın önde gelen düşünürlerinin, kendilerini en fazla heyecanlandıran fikirleri paylaşmak üzere katıldığı yıllık bir konferans olan TED’deki konuşmasında Pakdil, “Bir galaksi keşfetmek nasıl bir duygu? Peki ya sizin isminizi alması?” sorularına cevap verirken, yaşanan süreci katılımcılara anlattı.

Bulduğu gezegenin ‘Hoag tipi’ galaksiler dairesel bir şekilde yuvarlak çekirdeklere sahip olduğunu söyleyen Pakdil, “Gözle görünür şekilde onları bağlayan hiç bir şey bulunmamaktadır. Büyük çoğunluğu ise samanyolu gibi disk şeklinde bulunur. Sıra dışı görünümleri bir kenara, gök bilimcilere galaksilerin nasıl oluştuğu konusunda önemli bilgiler verir” diye konuştu.





Pakdil, ve ekip Şili dağlarında geniş çaplı kullandıkları teleskop sayesinde Güney Yarım Küre üzerinde kolayca gözlemlenebilen galaksilere yoğunlaştı. Mutlu, sonrasında ise görüntüler toplanırken bu galaksinin iki ana özelliklerini (yaş, dış halka tipi, merkez gövdesi) belirlediklerini söyledi.