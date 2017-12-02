Samanyolu Haber /Politika / CHP'nin İstanbul kongreleri durduruldu /02 Aralık 2017 14:08

CHP'nin İstanbul kongreleri durduruldu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda CHP'nin İstanbul'daki il ve ilçe kongreleri durdurdu.

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CHP İl Başkanlığı ve ilçe başkanlıklarını gönderilen yazıyla 3 Şubat'ta başlatılan kongreler sürecinin durdurulduğu belirtildi.

CHP Genel Sekreteri Kamil Okyay Sındır ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl imzalı yazıda, "CHP İstanbul il ve ilçelerinde yapılacak olan, il-ilçe olağan genel kongreleri dahil kongre süreci durdurulmuştur. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatı doğrultusunda, kongre sürecinin durdurulması ile ilgili gerekli işlemlerin yapılması hususunu bilgilerinize arz ederiz" denildi.
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