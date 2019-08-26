CHP'li Veli Ağbaba'ya silahlı saldırı...

Olay, sabah saatlerinde Atatürk Meyda’nın meydana geldi. CHP’li Ağbaba, partisinin ilçe teşkilatı ile ilçe binasında toplantı gerçekleştirdi. Bu sırada parti üyesi olduğu belirlenen Cihangir S., partide toplantı yapıldığı sırada yanındaki tabancayla ateş açtı ve daha sonra bölgeden uzaklaştı. Ardından ilçe binasına çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Tabancadan çıkan mermiye ait 1 boş kovanın bulunduğu olayda CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ile İlçe Başkanı Ali Aslan’ın hedef olduğu bildirildi. Olayda ölen veya yaralı olmazken, olay yerine gelen polis, boş kovanı alıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Polis ekipleri olay sonrası kaçan Cihangir S.’yi yakalamak için çalışma başlattı.







VALİLİKTEN AÇIKLAMA





Olaydan sonra Malatya Valiliği tarafından açıklama yapıldı. Yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:





“26 Ağustos 2019 tarihinde saat 11.42'de, Cumhuriyet Halk Partisi Akçadağ İlçe Teşkilatı binasında parti toplantısı yapıldığı esnada, CHP üyesi olduğu belirtilen C.S. isimli şahıs tarafından, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ve İlçe Başkanı Ali Aslan’ın bulundukları yer hedef alınarak tabancayla bir el ateş edilmek suretiyle silahlı saldırı olayı meydana gelmiştir. Saldırıda herhangi bir yaralanma söz konusu olmayıp, olayda kullanılan silaha el konulmuştur. Emniyet güçleri tarafından olaydan sonra firar eden şahsı yakalama çalışmaları devam etmektedir.”





AĞBABA: SİLAHI BEN ALDIM





CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba ise “Olayda parti üyemiz silahla bize doğru ateş etti. Ardından hemen ben araya girdim elinden silahı aldım ve sonrasında kaçtı gitti, araya ben girdim. Olayda ölen veya yaralanan yok” dedi



