Samanyolu Haber /Gündem / CHP'li vekil Erdin Bircan hayatını kaybetti /25 Eylül 2018 09:49

CHP'li vekil Erdin Bircan hayatını kaybetti

Beyin kanaması geçiren ve bir süredir yoğun bakımda tedavi altında olan CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan, hayatını kaybetti.

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24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde Edirne'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren CHP'li Erdin Bircan, hayatını kaybetti.

Parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren Bircan, 30 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı.CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, 31 Temmuz'da Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak şunları söylemişti:

"Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız ameliyata aldı ve kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi" dedi
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