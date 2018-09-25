CHP'li vekil Erdin Bircan hayatını kaybetti

24 Haziran'da yapılan milletvekili genel seçimlerinde Edirne'den Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) giren CHP'li Erdin Bircan, hayatını kaybetti.







Parti çalışması için gittiği Iğdır'da beyin kanaması geçiren Bircan, 30 Temmuz'dan bu yana yoğun bakımda tedavi altındaydı.CHP Iğdır İl Başkan Yardımcısı Nazım Karadağ, 31 Temmuz'da Bircan'ın sağlık durumuna ilişkin olarak şunları söylemişti:





"Banyoya giderken ayağı kaymış, kafası yere çarpmış. Allah razı olsun doktor arkadaşlarımız ameliyata aldı ve kanamayı durdurdu, şimdi sağlık durumu iyi" dedi