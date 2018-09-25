Samanyolu Haber /Medya / Yeni internet yasasında televizyon ve radyoları da kapattırabilecek madde var /25 Eylül 2018 09:55

Yeni internet yasasında televizyon ve radyoları da kapattırabilecek madde var

Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) uzmanlarının ortak hazırladığı ‘Radyo Televizyon ve İsteğe Bağlı Yayınların İnternet Ortamından Sunumu Hakkında Yönetmelik Taslağı’nda kritik bir madde yer aldı.

SHABER3.COM

Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre, Üst Kurul tarafından yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları, medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsayacak.

Yönetmelik taslağında internet ortamı "Haberleşme ile kişisel veya kurumsal bilgisayar sistemleri dışında kalan ve kamuya açık olan internet üzerinden oluşturulan ortam" olarak tanımlandı.

Taslakta bir kuruluşun her bir hizmet için ayrı lisans alması öngörülürken; program, yayın durdurma ya da lisans iptal kararının kuruluşun tüm yayınlarını kapsamasına ilişkin şu hükümler dikkat çekti: "Aynı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ancak bir radyo, bir televizyon ve isteğe bağlı yayın hizmeti sunabilir ve bu hizmetler için ayrı ayrı lisans almak zorundadır. Yayın içerikleri nedeniyle uygulanan program durdurma, yayın durdurma ve lisans iptali yaptırımları medya hizmet sağlayıcı kuruluşun yayın yaptığı tüm iletim ortamlarını kapsar.

KULLANICI SAYISI BİLDİRİLECEK

İnternet ortamından yayın lisansı başvurusunda bulunmaz ve yayına 24 saat içinde son vermez ise Üst Kurul ilgililer hakkında suç duyurusunda bulunur ve erişimin engellenmesi istenir. Lisans ücreti olarak 200 bin Türk lirasına kadar ücret alınabilecek. Tele alışveriş konulu tematik yayın lisansı ücretleri iki katı olarak hesaplanacak. Koşullu erişim sağlayan kullanıcı sayısı her yıl aralık ayı başında Üst Kurul'a bildirilir."

Sputnik
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Yeni internet yasasında televizyon ve radyoları da kapattırabilecek... Sonraki Haber >>

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

İsmail Devrim'in eşinin ses kaydı meclise taşındı

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Ülkeyi Dünyaya rezil edenlerin hazin akibeti

Uçak havada böyle savruldu

Uçak havada böyle savruldu

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

İran'daki saldırının görüntüleri ortaya çıktı

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Herşey çok güzel diyen kadını Ti'ye aldı: Çomarkopterde hepsi var

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Çektirdikleriniz şeyleri gözünüzde çok büyüterek, nöronlarınızı kirletmeyin!..

Sele kapılan kamyonun zor anları

Sele kapılan kamyonun zor anları

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kriz var mı? Yok mu? Vatadaş cevap verdi

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Kılıçdaroğlu'dan Erdoğan'a 9 soru

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı

Enes Kanter yaşanan ağır insan hakları ihlallerini anlattı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:23:43