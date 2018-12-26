Samanyolu Haber /Gündem / CHP'den Öztürk Yılmaz'a: Sinir krizi geçiren siyasi meczup /26 Aralık 2018 16:23

CHP'den Öztürk Yılmaz'a: Sinir krizi geçiren siyasi meczup

CHP, ezanın Arapça değil Türkçe okunmasını istediği için ihraç ettiği Genel Başkan yardımcısı Öztürk Yılmaz’la ilgili siyasi meczup açıklaması yaptı

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CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, ülke gündemine 'Türkçe ezan' tartışması getiren ve partiden ihraç edilen Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz’ı ‘siyasi meczup’ diye niteledi.

Öztürk Yılmaz, Meclis’te CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yönelik “15 Temmuz’da tüydün” demişti.

RS FM’den Yavuz Oğhan’a konuşan Özel, Yılmaz’ın bu açıklamasına tepki göstererek, “Şimdi bir kirli ittifak var. Yılmaz kendisine geçmişte ağır sözler söyleyen birinin diliyle Kılıçdaroğlu’na saldırıyor. Geçmişte Öztürk Yılmaz’a F..’cü iması yapan bir partinin genel başkanı da onu referans yapıyor” dedi.

Yılmaz’ın sözlerinin kaale alınacak bir tarafı olmadığını belirten Özel, “Bu sebeple Yılmaz’ın kaale alınacak bir tarafı yok. Sinir krizleri geçiriyor. Siyasi bir meczuba dönüşmüş durumda” diye konuştu.

CHP, ezanın Arapça değil Türkçe okunmasını isteyen Yılmaz’ı partiden ihraç etmişti. Ardından Yılmaz’ın CHP’ye karşı tutumu değişmişti.

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