Samanyolu Haber /Gündem / Miting programına memleket ayarı: Gül'e Kayseri'den, Davutoğlu'na Konya'dan bağıracak /30 Temmuz 2019 11:01

Miting programına memleket ayarı: Gül'e Kayseri'den, Davutoğlu'na Konya'dan bağıracak

Tayyip Erdoğan'ın AKP'den koparak partileşecek Davutoğlu ve Gül/Babacan ekiplerine saldırıya geçmeye hazırlandığı bildiriliyor

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AKP ve MİT'in dolaşıma sokmak istediği haberleri servis ettiği gazeteci olarak bilinen Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugünkü yazısında Erdoğan’ın ağustos ayındaki Kayseri ve Konya ziyaretlerine dikkati çekti. 

Selvi, Erdoğan’ın bu iki ili ziyaret ederek yeni parti kurma hazırlığında olan 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eski başbakan  Davutoğlu’nu hedef alacağını söyledi.

Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı: 

“Gül-Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu’na karşı kılıcı çekmiş durumda. Erdoğan, il başkanları toplantısında “Birileri parti kuruyormuş, hiç bunları kafanıza takmayın. Bu tür ihanetlerin içerisinde olanlar bu işin bedelini de ağır öderler” dedi. Erdoğan, Kurban Bayramı’ndan sonra yeni partilere karşı harekete geçiyor. Konya ve Kayseri’yi ziyaret edecek. Konya Davutoğlu’nun, Kayseri Abdullah Gül’ün memleketi. Davutoğlu ve Gül’ü memleketlerinde hedef alacak. Biz ne dersek diyelim tarih tekerrür ediyor, bize ise izlemek ve dersler çıkarmak düşüyor.”
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