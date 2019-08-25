CHP'den 7 Haziran girişimi: 'AKP'nin en karanlık günleri aydınlatılsın'

Eski başbakan Ahmet Davutoğlu’nun “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz” sözlerine ilişkin tartışma sürüyor. CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, AK Parti’nin 13 yıl sonra tek parti iktidarını kaybettiği 7 Haziran seçimlerinden 1 Kasım erken seçimlerine uzanan süreçte düzenlenen saldırıların ve o dönemki siyasi gelişmelerle bu saldırılar arasındaki bağlantıların ortaya çıkarılması için Meclis Araştırması yapılmasını istedi.





Ağbaba’nın Meclis Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesinin gerekçesinde, Davutoğlu’nun 7 Haziran ile 1 Kasım seçimleri arasındaki sürece dair “Terörle mücadele konusunda defterler açılırsa birçok insan, insan yüzüne çıkamaz. Bizi bugün eleştirenler insan yüzüne çıkamazlar, açık söylüyorum. Neden mi? Gelin hafızanızı bir yoklayın. İleride bir gün Türkiye Cumhuriyeti tarihi yazıldığı zaman en kritik dönemlerden, aylardan biri 7 Haziran-1 Kasım arasındaki dönem olarak yazılacaktır” sözleri hatırlatıldı.





694 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ





Aralarında 100 kişinin hayatını kaybettiği Ankara Katliamı’nın da bulunduğu dönemin ‘Türkiye’nin 1980 sonrası en büyük güvenlik zafiyeti yaşadığı dönem’ olarak anıldığı belirtilen gerekçede, farklı saldırılarda toplamda 694 kişinin hayatını kaybettiğine dikkat çekildi.





’95 YILLIK REJİM DEĞİŞTİ’





IŞİD’in Türkiye’deki varlığına dikkat çeken rapor ve uyarıların hükümet yetkililerince dikkate alınmadığı belirtilen gerekçede şöyle denildi:





“Bu süreçte yaşanan saldırılar aynı zamanda ülkenin siyasi atmosferini yakından etkilemiş ve ülkede farklı siyasal gelişmeleri de beraberinde getirmiştir. 7 Haziran ve 1 Kasım süreçleri aralığında yaşanan olağanüstü olayların neticesinde siyasi tarihi boyunca ilk kez tek başına iktidar kuramayan AKP’nin yeniden erken bir seçim ile tekrar iktidara gelmesini sağlamış, ardından dönemin başbakanı Davutoğlu’nun görevine Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından son verilmiştir. Türkiye Cumhuriyeti, 7 Haziran seçim süreci ile başlayan 1 Kasım erken seçim süreci ile geçen süreçte tarihinin en kritik siyasi eşiğini geçirmiş, 15 Temmuz askeri darbe girişimi ve ardından 16 Nisan referandumundan sonra ülkenin 95 yıllık yönetim rejimi değişerek Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmiştir. Kurulacak olan Araştırma Komisyonu ile 2015 tarihinde belirtilen süre aralığında yaşanan gelişmelerin gerek güvenlik gerekse de siyasi boyutunun tüm yönleri ile araştırılıp aydınlığa kavuşturulması amaçlanmıştır.”





‘TEK CEZA İNSAN İÇİNE ÇIKMAMAK OLMAMALI’





Ağbaba önergeyle ilgili açıklamasında “Davutoğlu’nun sözlerinin öznesi, AKP içindeki kimi yetkili makamlardır. Ve apaçık, 7 Haziran sonrası yaşanan terör olaylarında paylarının, sorumluluklarının olduğunu, bunlar açıklanırsa insan içine çıkamayacaklarını kastetmektedir. Yüzlerce vatandaşımızın hayatını kaybettiği, yüzlercesinin yaralandığı, sakat kaldığı bu olaylarda, sorumluluğu ya da ihmali olanların cezası tabii ki insan içine çıkamamakla sınırlı kalmamalıdır. Kaldı ki Davutoğlu’nun sözleri, ihmalden çok daha fazlasını akla getirmekte, kimi yetkililerin terör olaylarında bizzat sorumluluğu olma ihtimalini de düşündürmektedir” dedi.





‘AKP’NİN EN KARANLIK DÖNEMİ’





“Derin AKP’de çözülme başladığını görüyoruz” diyen Ağbaba şöyle devam etti: “7 Haziran-1 Kasım dönemi AKP’nin en karanlık dönemidir. Bu nedenle bahsedilen süreçte yaşanan tüm olayların hem güvenlik hem de siyasi boyutlarıyla aydınlatılması gerekmektedir. Bu konuda acilen Davutoğlu’nun da bildiklerini açıklamasını bekliyoruz. Bu ülkeye Başbakanlık etmiş bir insanın, hala 82 milyon insana karşı sorumluluğu var, bunu unutmamasını gereğini yapmasını bekliyoruz.”