Samanyolu Haber /Dünya / Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü /25 Ağustos 2019 13:20

Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü

Almanya'da gelecek hafta Saksonya ve Brandenburg eyaletlerinde yapılacak eyalet meclisi seçimleri öncesinde ülkede artan ırkçılık protesto edildi.

SHABER3.COM



Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde yapılan yürüyüşe 35 bin kişi katıldı.


Yürüyüşe Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da katıldı.

Altmarkt Meydanı'ndan Carola ve Albert köprülerinden Cockerwiese alanına kadar yürüyen göstericiler, üzerinde "Biz Almanlar Nazileri durdururuz", "Bölünmez", "AfD’yi durdurun" ve "Nazilere yer yok" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.

Göstericiler, üzerinde "Biz Almanlar Nazileri durdururuz", "Bölünmez", "AfD’yi durdurun" ve "Nazilere yer yok" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Dresden / AlmanyaReuters
Dresden polisinden yapılan açıklamada da yürüyüşün olaysız geçtiği, ancak yürüyüş güzergahında bacağında gamalı haç dövmesi bulunan bir kişinin tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.

Saksonya Uyum Bakanı Petra Köping, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, bu yürüyüşle Saksonya'nın sınırlarının ötesine bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Biz, terör ve savaş yüzünden yurtlarından ayrılmak zorunda kalanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü Sonraki Haber >>

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Polis göstericinin kafasına kaskla defalarca vurdu!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Arızalı sileceğe ipli çözüm!

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Bakan Pakdemirli'den skandal çıkış: Söndürme uçakları bozuk, isteyen varsa buyursun uçsun

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Davutoğlu Başbakanken kayyım atamalarını böyle savunuyordu

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

Kayyımı böyle savundu: O bölgede sandıktan çıkanı irade olarak görmeyin, bölge halkı cahil

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

'Mağdur Emekçiler Platformu'ndan Gizli pazarlığa bir tepki

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Uçak mısır tarlasına acil iniş yaptı

Youtuber maçta sahaya girdi

Youtuber maçta sahaya girdi

Domatesleri çöpe attılar

Domatesleri çöpe attılar

Uzasa işi karıştıracağız!

Uzasa işi karıştıracağız!
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:39:17