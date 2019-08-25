Almanya'da on binlerce kişi ırkçılığa karşı yürüdü









Çok sayıda sivil toplum örgütü ve inisiyatifin çağrısıyla "Dışlama yerine dayanışma. Açık ve özgür toplum için" sloganıyla Saksonya'nın Dresden kentinde yapılan yürüyüşe 35 bin kişi katıldı.









Yürüyüşe Almanya Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Olaf Scholz da katıldı.





Altmarkt Meydanı'ndan Carola ve Albert köprülerinden Cockerwiese alanına kadar yürüyen göstericiler, üzerinde "Biz Almanlar Nazileri durdururuz", "Bölünmez", "AfD’yi durdurun" ve "Nazilere yer yok" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı.





Göstericiler, üzerinde "Biz Almanlar Nazileri durdururuz", "Bölünmez", "AfD’yi durdurun" ve "Nazilere yer yok" yazılı döviz ve pankartlar taşıdı. Dresden / AlmanyaReuters



Dresden polisinden yapılan açıklamada da yürüyüşün olaysız geçtiği, ancak yürüyüş güzergahında bacağında gamalı haç dövmesi bulunan bir kişinin tespit edildiği ve hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi.





Saksonya Uyum Bakanı Petra Köping, yürüyüş öncesinde yaptığı konuşmada, bu yürüyüşle Saksonya'nın sınırlarının ötesine bir mesaj vermek istediklerini belirterek, "Biz, terör ve savaş yüzünden yurtlarından ayrılmak zorunda kalanlarla dayanışma içinde olduğumuzu göstermek istiyoruz." dedi.