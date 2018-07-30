Samanyolu Haber /Politika / CHP'deki Başkanlık yarışında hakaret dönemi: İspat edemeyen şerefsizdir /30 Temmuz 2018 13:38

CHP'deki Başkanlık yarışında hakaret dönemi: İspat edemeyen şerefsizdir

CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan, partisinin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin ifadelerine sert yanıt verdi: "Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir."

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CHP’nin 24 Haziran'daki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam Halk TV’de katıldığı programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, “İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler… O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi.

Hürriyet’e konuşan Özkan, “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi. 

Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

ÖZKAN NE YAZMIŞTI?

24 Haziran'dan sonra CHP'de başlayan kurultay tartışmaları devam ederken Tuncay Özkan, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunmuştu.

Özkan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sıradan ve kaba bir adamın kahraman gibi gösterilmesini sağlayacak koşulları ve durumu yaratan mücadeleler tarihte ortaya çıkabilirler." Ama bunların tarihi esir almalarına asla izin verilmez. CHP kendi diyalektiğinden koparılamaz. Tek adamlar değil CHP önemli.

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