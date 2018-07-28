Samanyolu Haber /Politika / CHP'de 628 delege imza verdi /28 Temmuz 2018 10:40

CHP'de 628 delege imza verdi

CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün, olağanüstü kurultay için 628 delegenin imza verdiğini açıkladı. Tüzün, "Pazartesi bu sayı 700'un üzerine çıkacağına inanıyorum" dedi.

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CHP Olağanüstü Kurultay Çağrı Heyeti Sözcüleri Yaşar Tüzün ve Gaye Usluer, Meclis’te basın toplantısı düzenledi.

Tüzün, 30 Temmuz Pazartesi gününün imza toplama süresinin son günü olduğunu hatırlatarak, “Pazartesi günü imza verme süresi sona eriyor. Bu süre tamamlandıktan 7 gün sonra imzalar genel merkeze teslim edilecektir” dedi.

‘DELEGELERİMİZ ASİLDİR, ESİR DEĞİL’

129 milletvekili ve 59 il başkanının açıklamasını eleştiren Tüzün, “Delegelerimiz asildir esir değildir” dedi. Tüzün imza sayılarıyla ilgili ise şunları söyledi:

Notere giderek iradesini beyan eden, bu belgenin fotoğrafını çekip bize gönderen 69 delege arkadaşımız var. Asıllarını gönderecekler. Bunun yanı sıra bize ulaşan ıslak imzalı noter belgelerinin sayısını noterde tasdik ettik. Bunun sayısı 559’dur. 69 delegenin ıslak imzalı noter belgelerini gönderecek. Bu durumda toplam imza sayısı 628. Pazartesi bu sayı 700’un üzerine çıkacağına inanıyorum.
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