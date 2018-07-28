Samanyolu Haber /Gündem / Şimdi de Afganistan... Okulda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale /28 Temmuz 2018 10:29

Şimdi de Afganistan... Okulda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Afganistan’daki Şibirgan Türk Okulu polis tarafından kuşatma altına alındı ve okula giriş çıkışlara izin verilmiyor.

Afganistan'daki Hizmet Okulu'nda bekleyen öğrenci ve velilere sert müdahale

Edinilen bilgilere göre, Türkiye’nin Kabil Büyükelçisi ve geçtiğimiz günlerde Türkiye’den Afganistan’a dönen Raşid Dostum’un organizasyonuyla Afganistan saati ile gece yarısı saat 03:00 civarında okulun önüne güvenlik güçleri sevk edildi. 

Sabah erkenden öğrenci ve velilerin olmadığı saatte okula müdahalede bulunmayı planladıkları belirtiliyordu. Beklendiği gibi güvenlik güçleri sabah saatlerinde zor kullanarak okula girmeye çalışıyor. Polis öğrenci ve velilerin üzerine tazyikli su sıktı.

Kapının önüne çadır kurarak nöbet tutan velilere tazyikli su sıkıldı.

Kız öğrenciler okul önünde oturma eylemi başlattı. Bazı kişiler sert müdahale sırasında yaralandı.

OKULDAN AÇIKLAMA

Afgan-Türk Çağ Okulları’ndan ise açıklama yapıldı: 

Şibirgan Afgan- Türk lisesi dün akşamdan beri emniyet güçleri kuşatması altındadır. Afganistan yasalarına göre savcılık tarafından yazılı emir olmadan emniyet birimlerinin Afgan- Türk lisesi sahasına girne yetkisi bulunmamaktadır. Kuşatma hala devam etmekte ve okula giriş izni verilmemektedir. Emniyet güçlerinin bu davranışı Afghanistan kanunlarına aykırıdır. Saatlerdir Şibirgan istihbarat teşkilatı başkanı, il eğitim müdürü ve Civizcan ili idare ve mali yetkilileri Şibirgan Afgan- Türk okulu kapısına gelmiş ve zorla içeri girmeye çalışmaktadır.

Değerli basın mensuplarından bu kanunsuz ve usulsuz davranışı duyurmalarını rica ediyoruz.

Baskının sebebine ilişkin resmi açıklama yapılmazken, AKP iktidarı, Türk-Afgan Okulları’nın Hizmet Hareketi’nden alınarak Maarif Vakfına devredilmesi girişimi başlatmıştı. Eğitim Bakan Yardımcısı Shafique Samim, Afganistan Cumhurbaşkanı Mohammad Ashraf Ghani’nin altı ay önce Türkiye’den resmi bir talep aldığı bilgisini kamuoyu ile paylaşmıştı.
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