CHP ve HDP’li 29 milletvekiline ait dokunulmazlık dosyaları meclise geldi

Dosyalardan 24’ü HDP’li, dördü CHP’li vekillere biri de bağımsız vekile ait. Dosyalarda HDP’nin tutuklu eş başkanı Selahattin Demirtaş ile CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun da isimleri bulunuyor.





Bu dosyalarla beraber Meclis’e gelen dosya sayısı 168’e ulaştı.





Hakkındak dokunulmazlığının kaldırılması talep edilen milletvekilleri şöyle: Bağımsız Balıkesir Milletvekili İsmail Ok, HDP Şanlıurfa Milletvekili Osman Baydemir, HDP Siirt Milletvekili Besime Konca, HDP Van Milletvekili Adem Geveri, HDP Van Milletvekili Bedia Özgökçe Ertan, HDP Diyarbakır Milletvekili Sibel Yiğitalp, CHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Özgür Özel, HDP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Ayhan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, HDP Ankara Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, HDP Hakkari Milletvekili Selma Irmak, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer, HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut Toğrul, HDP Diyarbakır Milletvekili Çağlar Demirel, CHP Eskişehir Milletvekili Cemal Okan Yüksel, HDP Van Milletvekili Nadir Yıldırım, HDP Mardin Milletvekili Mithat Sancar, HDP Batman Milletvekili Mehmet Ali Aslan, HDP İzmir Milletvekili Ertuğrul Kürkcü, HDP Batman Milletvekili Ayşe Acar Başaran, HDP Diyarbakır Milletvekili İdris Baluken, HDP Mardin Milletvekili Ali Atalan, HDP Şırnak Milletvekili Leyla Birlik, HDP Mardin Milletvekili Gülser Yıldırım, HDP Şırnak Milletvekili Aycan İrmez, HDP Muş Milletvekili Burcu Çelik.