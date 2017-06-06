Samanyolu Haber /Ekonomi / Turizimciye Yerli müşteriden de kötü haber, Bayram turisti yüzde 40 azalacak /06 Haziran 2017 00:55

Turizimciye Yerli müşteriden de kötü haber, Bayram turisti yüzde 40 azalacak

Geçen yıla göre daha kısa sürecek bayram tatili, yurtiçi turizmi de etkiledi. Turizmciler yerli turist sayısının Ramazan Bayramı’nda geçen yıla göre yüzde 40 düşüşle 200 binde kalacağını öngörüyor. Yabancı turist ise açığı kapatamıyor.

Turizimciye Yerli müşteriden de kötü haber, Bayram turisti yüzde 40 azalacak

Geçtiğimiz yıllarda 9 günlük tatiller nedeniyle bayramları hareketli geçiren turizm sektörü, bu sene aynı canlılığı yakalayamayacak. Turizm sektörü temsilcileri, geçen yıl ortalama 350 bin kişinin seyahat ettiği bayramlarda bu yıl 200 bin kişinin tatile çıkmasını öngörüyor. Bayram turistinde yüzde 40’tan fazla azalma beklenirken, geçen yıl yüzde 90’lara ulaşan otel doluluk oranlarının da yakalanamayacağı dile getirildi.

Ramazan Bayramı tatiliyle ilgili konuşan Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Başaran Ulusoy, geçen yıl 9 gün süren Ramazan Bayramı tatilinde 350 bin kişinin seyahat edip 500 milyon liralık pazarın oluştuğunu söyledi. Ulusoy, bu yıl seyahat edecek kişi sayısının 200 bine ineceğini belirterek, 2016’da ortalama yüzde 90 olan otel doluluk oranlarının da bu yıl tatillerin kısa süreli olması nedeniyle yakalanamayacağını savundu.

Diğer yandan Türk turistlerin Akdeniz ve Ege Bölgesi’ne yoğunlaşacaklarını kaydeden Ulusoy, “Akdeniz’de Antalya, Kemer, Belek, Alanya, Side, Ege’de ise Bodrum başta olmak üzere Didim, Kuşadası, Marmaris ve Fethiye talebin yoğunlaştığı destinasyonlar. Kültür turları arasında Kapadokya, Kuzey Ege ve Karadeniz’e ilgi yoğun olacak” dedi. Ulusoy yurtdışı turlarında ise vizesiz Balkan ülkelerinin ön plana çıktığını, ayrıca Yunanistan, İspanya, İtalya ve Orta Avrupa’nın da talep gördüğü bilgisini verdi.

Ege ön plana çıkıyor

Türk turistlerin bayramda Türkiye’ye yakın destinasyonları tercih edeceklerini aktaran Pronto Tur Sorumlusu Ali Onaran da bu bölgedeki otellerin şimdiden yüzde 90’ının dolduğunu açıkladı. Türkiye’de ise geçen yıla göre Ege Bölgesi’nin tercih edilme oranının artığına işaret eden Onaran, “Türkiye’de bu yılki bayram tatillerinde birinci sırada Akdeniz kıyıları olacak. Fakat Ege de bu yıl ön plana çıkacak. Bölgedeki otellerin tercih edilme oranı geçen yıla göre artacak” dedi. Bunun yanı sıra Antalya civarındaki otellerin yüzde 100’ünün dolmasını beklediklerini vurgulayan Onaran, ayırtılmayan az bir yerin de son anda tutulacağını ifade etti.

Ayrıca kültür turlarının da bu yıl ön planda olacağını vurgulayan Onaran, “Kapadokya yöresi tatilleri fazla talep görüyor. Oradadaki otellerin doluluk oranlarının da yüzde 100’e yakın olmasını hedefl iyoruz. Yurtiçi, yurtdışı ve kültür turlarında erken rezervasyon yüzde 20’nin üzerinde seyrediyor. Özellikle referandum sonrası kıpırdanma oldu. Belirsizlik kalktı, artık insanlar ileriye yönelik tatil rezervasyonları yapabilecek” diye konuştu.

Antalya, Bodrum ve Marmaris’e yoğun talep

Ramazan Bayramı’nda 3 günlük kısa bir tatil dönemi olacağını hatırlatan ETS Tur Genel Müdür Yardımcısı Suat Özbek, Antalya, Bodrum ve Marmaris’e yoğun talebin olacağını söyledi. Özbek, “2016’da Avrupa pazarı düşüş yaşadı. Rusya’dan neredeyse kimse gelmedi. Dolayısıyla otellerimiz çok boştu. Alternatif turizm alanları da olmayınca Türkler otelleri doldurdu. Kesinlikle 2017 rakamları 2016’nın çok üzerinde olacak” dedi. Bodrum’da yer alan Bodrium Otel&SPA Oteli yetkilileri de bayramda otel doluluğunda yüzde 90’a ulaşacaklarını söyledi. Rezervasyonlarda sıkıntı yaşadıklarını belirten yetkililer, “Rusya pazarının açılmasıyla bu yıldan umutluyuz. 15 Haziran’a kadar erken rezervasyon taleplerimiz sürecek. Şu anda erken rezervasyonda daha çok yerli turistler otelimizi tercih ediyor” diye konuştu.
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